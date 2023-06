Il Comune di Bari celebra i calciatori della 'Levante Azzurro': "Raggiunte le finali regionali in tre tornei giovanili"

Il Comune di Bari ha voluto rendere omaggio a una società pugliese che, per la prima volta nella storia, è riuscita a qualificare 3 selezioni su 3 nelle rispettive finali regionali di competenza. Questa mattina, a Palazzo di Città, è stata consegnata una targa di riconoscimento dell’amministrazione comunale ai giovani calciatori della Società Sportiva Dilettantistica 'Levante Azzurro', accompagnati per l’occasione dal presidente Raffaele Cesario, reduci dal successo nelle competizioni regionali under 17 e under 14 e da un’entusiasmante stagione nel campionato under 15.

"Vi diamo oggi il benvenuto - ha detto il vice sindaco, Eugenio Di Sciascio - in un luogo simbolo del Comune di Bari, la sala consiliare. Un luogo che ci piace definire 'casa dei cittadini' e, quindi, anche casa vostra, visto che siete qui da cittadini di oggi e di domani. I vostri meriti sportivi sono il simbolo della vostra crescita, come atleti ma anche come giovani protagonisti della nostra comunità, e noi ne siamo orgogliosi".

"Avete raggiunto dei risultati sportivi straordinari - ha commentato il consigliere comunale, Danilo Cipriani - disputando tre finali regionali di categoria, un autentico record per lo sport cittadino. Voglio aggiungere, però, che oltre a inanellare meriti sportivi, la 'Levante Azzurro' da sempre promuove valori etici oltre che sportivi, aspetti fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo".

L'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, nel complimentarsi con lo staff tecnico e gli atleti per gli straordinari risultati di quest’anno, ha invitato i ragazzi "a seguire sempre con impegno e costanza gli insegnamenti degli allenatori, che ogni giorno si dedicano, con passione e dedizione, alla vostra crescita sportiva e umana".