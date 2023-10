Alla ricerca del divano giallo per le vie di Madonnella, l'amarezza dell'Amiu: "Ingombrante spostato senza un perchè"

Un divano giallo da smaltire ma spostato senza perchè in un'altra zona del quartiere e finalmente recuperato. La storia di degrado e vandalismo arriva dal quartiere Madonnella di Bari ed è stata raccontata da Amiu Puglia in un post sui social.

La grande seduta era stata regolarmente portata per strada da un utente che aveva prenotato il ritiro gratuito al numero verde dell'Amiu. Il cittadino aveva apposto il codice e sistemato l'ingombrante nelle vicinanze del numero civico della strada dove gli operatori dell'azienda di igiene urbana avrebbero potuto recuperarlo, nella giornata del 27 ottobre. Giunti sul posto, però, gli addetti non hanno trovato il divano. Qualcuno, per motivi ignoti, lo ha spostato da via Michelangelo Signorile in piazza Carabellese. La squadra è riuscinta a recuperare l'ingombrante ma dopo aver perso diverso tempo: "E' una storia che ci lascia sconcertati, è una storia che non ha alcun senso perché va oltre ogni comprensione, oltre le regole, oltre il vivere civile", di "disprezzo per la città e di banale, odiosa, insopportabile maleducazione. E' una storia di mancanza di rispetto" conclude Amiu.