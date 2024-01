Dodici ore di musica no-stop in via Argiro, domani l'evento benefico 'Un pianoforte per strada'

Torna domani a Bari l''evento benefico 'Un pianoforte per strada', che vedrà impegnati molti artisti in una performance no-stop di 12 ore nella centrale via Argiro. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata dall'associazione Fps-Arte e cultura e potrà contare sulla partecipazione del vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto: il politico barese si esibirà al pianoforte, sua grande passione.

La musica partirà alle 9 di domani mattina per concludersi alle 21 con l'obiettivo di raccogliere fondi in favore di due associazioni di volontariato: 'Incontra', che assiste le famiglie bisognose e senza fissa dimora, e 'Una stanza per un sorriso', che organizza screening contro le malattie tumorali e realizza parrucche per le pazienti oncologiche.

Oltre alle esibizioni musicali che si succederanno nel corso delle 12 ore della manifestazione, sono state annunciate anche due sorprese nel pomeriggio. Inoltre saranno presenti due camper delle associazioni, con attività informative e con la raccolta di indumenti caldi per i bisognosi.

"È un evento nell'interesse della città - ha spiegato oggi Sisto, nelle parole raccolte dall'Ansa - Significa mettersi in discussione in favore di chi ne ha più bisogno. Non c'è governo, non c'è politica, non c'è appartenenza, ma solo la necessità di una testimonianza di attenzione nei confronti delle associazioni".

Durante l'evento sono previste anche le performance degli allievi delle Accademie di Belle Arti di Bari e Foggia, mentre l'associazione Welfare e Levante donerà giocattoli per i bambini.

"Bari è una città generosa - ha aggiunto il vice ministro - Musica, arte e creatività saranno veicolo universale per accompagnare i gesti di solidarietà. Avremo artisti importanti e non solo locali, come Paolo Lepore, Gianni Ciardo, Boccassile e Maretti, Pierluigi Camicia, Gaia Gentile, Nicolò Pantaleo".