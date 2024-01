Epifania a rischio maltempo su Bari e provincia: in arrivo vento e pioggia sulla Puglia Centrale

Pioggia e vento in arrivo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico sulla Puglia Centrale Adriatica, dalle 8 di domani mattina 6 gennaio e per le successive 16 ore.

Sono attesi venti forti a burrasca sud-orientali, precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia Centro-Meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.