Forti raffiche di vento su Bari: annullate le prime due giornate dell'Oktober Quett

Cambio di programma per la manifestazione 'Torr Quett', organizzata da oggi fino a domenica 22 ottobre presso la spiaggia di Torre Quetta, a Bari. A cause delle forti raffiche di vento che stanno interessando la città, rendendo impossibile la fruizione in sicurezza del lido cittadino, gli organizzatori comunicano che "le prime due giornate dell’evento “Oktober Quett” di oggi

Giovedì 19/10 e domani Venerdì 20/10 vengono annullate". Restano invece confermate le successive due giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre, e il programma artistico rimane invariato.

Per le due giornate per ora annullate - spiegano ancora gli organizzatori - "sarà valutato il recupero nel prossimo weekend, qualora il tempo lo dovesse permettere".

In ogni caso, nelle giornate di oggi e domani, la Bombetteria di Piero Colella rimarrà aperta come sempre, essendo dotata di struttura coperta.