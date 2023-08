Il grande caldo ha le ore contate: torna il rischio pioggia su Bari, da domani temperature in calo

L'ondata di calore sta per abbandonare Bari. Le indicazioni dei meteorologi e i report delle Istituzioni annunciano un sensibile cambio atmosferico per le prossime ore. La Protezione Civile ha, infatti, emanato un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico, temporali e vento sulla Puglia Centrale Adriatica e Bradanica. L'allerta scatta dalle 14 di oggi, 28 agosto e durerà per le prossime 10 ore.

Le precipitazioni potrebbero essere sparse, a carattere di temporale e rovescio, sulla Puglia Centro-Meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I venti saranno forti.

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, indica per oggi, 28 agosto, condizioni climatiche complicate dall'afa su Bari: il report assegna per queste 24 ore il famigerato 'bollino rosso'. La situazione è destinata a cambiare nelle prossime giornate: per domani il capoluogo pugliese è classificato con il 'bollino giallo', mercoledì con il rassicurante 'bollino verde'.

Gli esperti di 3BMeteo confermano che la fine di agosto sarà segnate da tempo instabile su gran parte sulla Puglia, compresa la zona del Barese. Secondo le analisi della meteorologa Lucia Drago Pitura, infatti, l'arrivo di una perturbazione collegata ad un vortice ciclonico sul Ligure, porterà aria più fresca e umida favorendo piogge e rovesci anche sulla Puglia, localmente a sfondo temporalesco, pur alternato a schiarite. Il tutto sarà accompagnato da un netto calo delle temperature, con massime anche di 8-10 gradi più basse rispetto a questi giorni. Fino a giovedì sia su Barese, che Foggiano, Brindisino e in misura marginale Leccese si verificherà tempo a tratti instabile, con sole alternato a nubi irregolari associate a rovesci intermittenti.

Nei prossimi giorni, dunque, la temperature massime non dovrebbero superare i 28-30 gradi. Dai primi di settembre, spiegano gli esperti di 3BMetteo, sembra attenderci una rimonta dell'alta pressione con caldo in aumento, ma senza eccessi almeno fino alla prima settimana di settembre. Infine, dando uno sguardo alla ventilazione, sarà prevalentemente moderata dai quadranti occidentali in rotazione dai quadranti settentrionali nel weekend.