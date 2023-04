Il Tar annulla gara da 3,2 miliardi di InnovaPuglia per fornitura protesi medicali: "Bando sovradimensionato"

Il Tar Puglia ha annullato il bando indetto da InnovaPuglia, società aggregatrice della Regione, riguardante l'acquisto di dispositivi ortopedici per il quale era stato calcolato un fabbisogno pari a 3,2 miliardi per i prossimi 4 anni. Lo riporta l'Ansa.

In tutta Italia, nel 2019, per il consumo di qualsiasi tipologia di dispositivi medici erano stati spesi 5 miliardi di euro, in Puglia poco più di 349 milioni. "I dati si commentano da sé", scrivono i giudici del Tar di Puglia che, accogliendo il ricorso di un'azienda romana, la Uber Ros, ha annullato il bando.

"Esaminando gli atti di gara - scrivono i giudici - emerge che il discostamento della stima dei fabbisogni dal dato della spesa storica è significativo e privo di qualsivoglia giustificazione; più specificamente emerge dal Rapporto del Ministero della salute che la spesa complessivamente registrata per l'anno 2019 per il consumo dei dispositivi medici direttamente acquistati dalle strutture pubbliche del Sistema sanitario nazionale (cosiddetto flusso consumi) è stata di 5 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale; e, in particolare per la Regione Puglia, è stata di euro 349.196.899. Diversamente, per il prossimo quadriennio e soltanto con riferimento ai dispositivi ortopedici oggetto di gara, è stato stimato un fabbisogno pari ad una spesa complessiva superiore a 3 miliardi".

"I dati si commentano da sé, quand'anche si valorizzi" si legge "la circostanza del forte ridimensionamento della spesa storica regionale in ragione dei significativi tagli resi necessari dal piano di risanamento". E' il principale motivo che ha spinto i giudici ad annullare la maxi gara, ma già in udienza la Regione aveva ammesso che c'era stato un errore nei calcoli. Il tribunale amministrativo ha, in sostanza, ritenuto il bando "sovradimensionato" rispetto alle necessarie esigenze del territorio pugliese. Ma anche l'Anac si era già espressa, lo scorso dicembre "sull'abnormità dei dati di cui si discute, accogliendo le segnalazioni pervenute da alcuni operatori del settore", riportano i giudici del Tar.