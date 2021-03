Nuove attrezzature ludiche per le aree verdi in città, finanziamento da 120mila: giochi in arrivo anche per il parco Rossani

La Giunta comunale ha approvato questa il progetto esecutivo per la stipula del secondo contratto attuativo. Nell'accordo rientra anche l'installazione di panchine, cestini portarifiuti e stalli per le biciclette

Nuove attrezzature ludiche nei parchi cittadini di Bari, tra cui quello - in via di ultimazione - nell'ex Caserma Rossani. Giochi e attrezzi calistenici per cui la Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, questa mattina ha approvato il progetto esecutivo per la stipula del secondo contratto attuativo. Contratto che rientra nell’accordo quadro per la manutenzione degli arredi urbani e delle attrezzature ludiche e che vedrà complessivamente un finanziamento di 120mila euro, con i quali sarà completata la dotazione di attrezzature nelle aree già dotate di pavimentazione antitrauma, oltre all'installazione di panchine, cestini portarifiuti e stalli per le biciclette

"Prevediamo di concludere tutte le procedure dell’appalto in modo molto rapido - commenta Galasso - e nel giro di un mese dalla pubblicazione della gara di allestire il cantiere".