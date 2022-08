Restyling del lungomare di Santo Spirito, la giunta comunale approva il progetto

Un restyling complessivo della zona, per renderla più vivibile ed apprezzata da cittadini e turisti. La giunta comunale ha approvato, questa mattina, il progetto esecutivo di riqualificazione e pedonalizzazione del lungomare di Santo Spirito, per un importo di 5 milioni di euro.

L’ambito di intervento è localizzato sul lungomare Cristoforo Colombo, nel tratto che va dalla Torre di Santo Spirito prospiciente il molo di Levante all’incrocio con via Udine comprendendo anche alcune traverse (via Settembrini, via Reggio,via De Maioribus e via Dandolo).

I tradizionali banchi con pensilina per la vendita del pesce saranno dislocati ed arretrati verso il mare. La riqualificazione avverrà mediante la realizzazione e l’attrezzamento di aree per la sosta, superfici pedonali per il passeggio, spazi di pertinenza di attività commerciali, pista ciclabile bi-direzionale in sede propria, spazi carrabili distinti e separati dai restanti spazi funzionali.

In particolare, la realizzazione dell’area ciclo-pedonale è finalizzata a promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale alternativa all'uso dei veicoli a motore, riducendo sia il rischio d'incidentalità sia livelli di inquinamento (atmosferico ed acustico), e migliorare al contempo il collegamento con il resto del tracciato ciclabile come pure la fruibilità del centro di Santo Spirito.

Le aree individuate saranno arricchite da elementi di pubblica illuminazione ed arredo urbano dal design funzionale, nell’ottica generale di un’immagine coordinata ed uniforme di tutto il contesto di intervento. L’arredo urbano include panchine, cestini portarifiuti, rastrelliere portabici, dissuasori, pali della pubblica illuminazione e mappe tattili destinate alle persone con disabilità visiva per raggiungere le zone di interesse.

Nel’ottica di interventi inclusivi, infatti, nel progetto sono stati introdotti dei percorsi Lve (Loges-Vet-Evolution), dedicati in particolare non vedenti e ipovedenti: tracciati pedonali di pavimentazione dedicata a rilievo e di diversa colorazione. Il progetto prevede l'inserimento sul lungomare di alberi ed aiuole che saranno innaffiate tramite un impianto d'irrigazione previsto nei lavori. Completerà l’intervento un nuovo sistema di pubblica illuminazione con corpi illuminanti disposti su pali, a doppia altezza, che caratterizzeranno il restyling del lungomare 'Cristoforo Colombo'.

“Questa mattina, in giunta, abbiamo approvato due distinte delibere per la riqualificazione del lungomare di Santo Spirito - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso - una per l’approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica, in quanto sono ancora in via di acquisizione i pareri della commissione della Capitaneria di porto e del Demanio, l’altra da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale, che recepisce sia la variazione dell’importo progettuale da 4,5 a 5 milioni di euro".