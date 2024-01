Impianti sportivi comunali di Corato, via libera alla gara per l'affidamento in gestione

Il Comune di Corato annuncia l'avvio della procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali. L'iniziativa riguarda in particolare il 'Campo Alternativo' sito in via Gravina e l’Impianto sportivo polivalente in Via Don Albertario (Palazzetto dello Sport).

La durata della concessione è fissata in tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriore triennio. Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo in base alla qualità dei servizi e a ragioni di convenienza.

"La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - si legge in una nota del Comune - Possono partecipare società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, oltre a operatori singoli o riuniti.

I documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune di Corato. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle 13 del prossimo 29 febbraio. Ulteriori dettagli e informazioni, oltre ai documenti per partecipare alla gara, sono presenti a questo link.