Paletti per delimitare l'area davanti al sito di Santa Maria del Buonconsiglio: "Stop al parcheggio selvaggio"

L'area pedonale antistante il sito archologico di Santa Maria del Buonconsiglio, a Bari vecchia, 'protetta' da nuovi paletti pedonali. I lavori si sono conclusi oggi, e a darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

"Un intervento richiesto da tempo dalle associazioni del quartiere, dalle guide turistiche e dai residenti della zona", spiega Leonetti, con il quale "finalmente le auto parcheggiate in maniera caotica ed abusiva, cedono il passo alla cultura e alla storia della nostra città".

Solo pochi giorni fa, la stessa area di Santa Maria del Buonconsiglio era finita nel mirino degli incivili, che avevano imbrattato di cera una delle colonne.

"Questo lavoro - prosegue Leonetti - va in continuità con quanto già realizzato in piazza San Pietro, via Pier dell’Eremita e strada Porto Nuovo ed ha l'obiettivo di migliorare sempre più questa parte di Barivecchia rendendola sempre più preziosa e attrattiva in favore dei tanti turisti che visitano la nostra città. Con la commissione lavori pubblici municipale, stiamo lavorando per migliorare ancor più il quartiere, vera culla culturale barese. Da anni stiamo stravolgendo le abitudini dei residenti della zona e contrariamente a quanto si pensava, le nostre scelte vengono accettate con lungimiranza da tutti coloro che giornalmente vivono il quartiere San Nicola", conclude.