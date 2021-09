Sole e temperature in aumento, con il ritorno dell'anticiclone africano è ancora estate in Puglia

Con l'alta pressione anche sulla Puglia torna... l'estate, almeno per una buona parte di questa settimana. A confermarlo sono le previsioni meteo elaborate dall'esperto di 3bmeteo, Francesco Nucera.

La prima parte della settimana si apre all’insegna di un nuovo rinforzo dell’anticiclone, che nei prossimi giorni si assocerà all’afflusso di masse d’aria calda dal Nord Africa. Ne consegue una fase stabile e soleggiata sulla Puglia, eccezion fatta per addensamenti nuvolosi sui rilievi e sterile nuvolosità alta e sottile in transito a partire da Ovest. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, l'apice di questa ondata di caldo tipicamente estiva sarà raggiunto tra giovedì e venerdì, quando le temperature varcheranno diffusamente la soglia dei 30°C, con punte fino a 34-35°C nel Foggiano e nelle pianure interne. L'estate settembrina, tuttavia, non sembra destinata a perdurare a lungo: nel corso del fine settimana, infatti, l’anticiclone potrebbe rapidamente indebolirsi, lasciando spazio a un nuovo calo termico su valori più consoni all’autunno incipiente e al ritorno di qualche precipitazione, ancora da confermare nei dettagli.

Il tempo a Bari - Fase tipicamente estiva quella che attende Bari e provincia con il graduale rinforzo dell'anticiclone. Sole prevalente, salvo per il passaggio di nubi alte e stratiformi. Le temperature subiranno un aumento in particolare da metà settimana, quando il termometro potrà toccare punte di 32-33°C.