Trecento cestini gettacarte in arrivo nel territorio del Municipio 4 di Bari: "Non sostituiscono i cassonetti rimossi"

L'Amiu, da giovedì 8 febbraio, comincerà l'installazione di cestini gettacarte, per conferire rifiuti piccoli, nei quartieri del Municipio 4 di Bari, ovvero Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita, dove dallo scorso 23 gennaio è stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

I nuovi cestini (circa 300 in totale), il cui acquisto è stato finanziato grazie agli stanziamenti comunali rivenienti dal Pon Metro, saranno gradualmente integrati con i circa 100 attualmente presenti. In questa prima fase, saranno sistemati nelle vicinanze di scuole, chiese ed edifici pubblici, parchi e giardini, aree di sgambamento cani, piazze e luoghi di aggregazione, stazioni bus e altri mezzi pubblici.

Amiu ricorda che i "cestini gettacarte sono destinati al conferimento dei piccoli rifiuti e non sono in alcun modo da intendersi come sostituitivi dei cassonetti stradali, rimossi dopo l'avvio della raccolta porta a porta".