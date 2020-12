Online il ciclo di seminari di studio "Responsabilità, solidarietà, inclusione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Le nuove richieste della riflessione post-moderna sulla complessità della società della conoscenza e della globalizzazione sono il fil rouge di questo ciclo di seminari. Non è più possibile, data anche l’urgenza della contingenza emergenziale che stiamo vivendo, trascurare la necessità di ricercare il senso della sostenibilità del vivere comune, dello sviluppo responsabile, della convivenza partecipativa e della nostra corrispondente esperienza etico-politica. Questa è la prospettiva che anima l’idea progettuale: far pensare, far discutere e quindi in-formare alla responsabilità, alla solidarietà e all’inclusione nella logica dell’appartenenza alla propria comunità e del bene comune. Il tema è declinato secondo diversi punti di vista in modo da offrire una gamma di prospettive culturali e di buone prassi: dall’approccio umanistico a quello economico, dall’approccio pedagogico-didattico a quello socio-politico. Il corso, completamente gratuito e della durata complessiva di venticinque ore interamente in modalità online, è stato avviato il 18 novembre e si concluderà l’11 dicembre 2020. Articolato in cinque incontri tra sessioni di lavoro e atelier laboratoriali, completati dallo studio di materiali didattici e buone prassi nonché da un momento di verifica finale, il ciclo di seminari sta riscuotendo un'ampia e sentita adesione da parte dei partecipanti. La progettualità nasce dalla collaborazione del Liceo “Bianchi Dottula” di Bari con: Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – DISUM, Società Filosofica Italiana (SFI) Sezione di Bari, MED (Associazione italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione), IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea), Forum del Terzo Settore Puglia e Circolo delle Comunicazioni sociali "Vito Maurogiovanni".