Una sfilata di moda nelle sale di Palazzo Mincuzzi: per l'evento riaprono gli ultimi piani dello storico edificio

Negli appartamenti, nati come residenza privata, è in programma un appuntamento per gli operatori del settore. Con l'obiettivo, come spiega il sindaco Decaro, di organizzare, nei prossimi mesi, "eventi pubblici e visite aperte alla città"