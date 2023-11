Park&Ride aperti di domenica e abbonamenti speciali: pronto il piano Amtab per le feste di Natale

Anche quest'anno, come di consueto, Amtab, in collaborazione con il Comune di Bari, per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano e decongestionare il centro cittadino dalle automobili in vista del lungo mese delle festività natalizie, ha approvato una serie di disposizioni e incentivi rivolti ai cittadini che potranno così raggiungere i luoghi di maggiore attrazione per le iniziative natalizie utilizzando i collegamenti bus e lasciando l’automobile nelle aree di sosta attrezzate che saranno aperte in via straordinaria. Si parte domenica prossima, 3 dicembre.

“Siamo pronti per accogliere questo lungo mese di feste preparando la città e i suoi servizi per offrire ai cittadini che vorranno trascorrere le giornate di festa a Bari, collegamenti efficienti e costanti così da accedere in città senza l’automobile – spiega il sindaco Decaro-. Ci sono oltre 3000 posti auto alle porte di Bari che accoglieranno, anche di domenica e nelle giornate prefestive e festive, chi vuole raggiungere il centro cittadino senza doversi preoccupare del parcheggio. Quest’anno per offrire un ulteriore sbocco sarà attivo anche il park&ride del Polipark che con una navetta dedicata collegherà il parcheggio direttamente con piazza Moro. L’obiettivo è quello di offrire un servizio ai cittadini, favorendo l’arrivo di visitatori senza congestionare la viabilità con le automobili private, garantendo il passeggio, condizioni di maggiori sicurezza e la possibilità di respirare aria più pulita”.

Aperture straordinarie dei Park&Ride: c'è anche il PoliPark

A partire da domenica 3 dicembre e per tutte le domeniche (10,17,24,31 dicembre) a seguire fino al 7 gennaio, e nelle giornate festive 08, 26 dicembre 2023 e 06 gennaio 2024 i park&ride cittadini di “Via Vittorio Veneto (lato terra) + (lato mare)” in C.so Vittorio Veneto, di “Pane e Pomodoro” in Corso Trieste, di “ Largo due Giugno” in via della Resistenza saranno aperti dalle ore 8 alle ore 23.30 con la tariffa di 1 € 1,00 corsa giornaliera + € 0,30 ticket passeggiero oltre l’autista. Da quest’anno sarà attivo il quarto park&ride cittadino, il “Polipark”, in viale Giuseppe Solarino, che, al termine dei lavori di restyling e manutenzione, offre fino a 1500 posti auto e un collegamento diretto con il centro cittadino (capolinea Piazza Moro, attraverso la navetta “E”. Il “Polipark” è ubicato, 5, 70124 Bari (Policlinico). Così come gli altri Park & Ride presenti sul territorio cittadino, il servizio offerto sarà fruibile osservando la consueta formula: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. In queste giornate le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle ore 8:00 e le ultime partenze alle ore 22:50 (navetta A), alle ore 22:40 (navetta B) e alle ore 23:40 (navetta C) dai rispettivi capolinea.

L'abbonamento per il mese delle feste

Al fine di incentivare l’utilizzo dell’autobus l’Amtab promuove anche quest’anno l’abbonamento natalizio per il trasporto urbano al costo di € 20,00 con validità dal 6 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. I titoli di viaggio sono acquistabili ESCLUSIVAMENTE in formato digitale attraverso l’app MUVT, utilizzando la MUVT CARD.

San Nicola

In occasione della festività di S. Nicola, mercoledì 6 dicembre 2023, la navetta “A” effettuerà la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle ore 04:00 per permettere ai fedeli di raggiungere la basilica e la città vecchia sin dalle prime ore dell’alba.

I servizi nei giorni festivi

Nelle giornate del 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024, come già avvenuto negli anni scorsi, verranno predisposti specifici programmi di servizio. In particolare, il 24 e 31 dicembre 2023 il servizio bus ordinario seguirà l’orario vigente del servizio festivo con le ultime corse fissate tra le 18:00 le 19:00; navetta “A”: prima corsa alle ore 05:30 - ultima corsa alle ore 20:30 da corso Vittorio Veneto; navetta “B”: prima corsa alle ore 05:20 - ultima corsa alle ore 20:39 da piazza Massari ; navetta “C”: prima corsa alle ore 05:30 - ultima corsa alle ore 20:33 da viale della Resistenza. Nei giorni del 25 dicembre e del 1 gennaio 2024, per quanto riguarda il servizio ordinario le prime corse sono fissate tre le 07:00 le 08:00, mentre le ultime corse tra le 12:40 e le 14:00. Per la giornata del 31 dicembre 2023 in occasione dell’eventuale festa del Capodanno in piazza saranno predisposti una serie di collegamenti aggiuntivi oltre che il potenziamento del servizio di “Park & Ride”, in accordo con quanto verrà disposto dall’Amministrazione Comunale.

I servizi per le aperture straordinarie dei mercati

In concomitanza delle giornate di apertura straordinaria dei mercati cittadini resteranno attivi anche i parcheggi e le aree di sosta a servizio nelle seguenti modalità: “S. Scolastica” Viale Concilio del Vaticano - Prefestivi 23 e 30 dicembre 2023, tariffa € 0,50 1°ora/frazione + € 1,00 dalla 2° ora/frazione, orario dalle ore 07:00 alle ore 23:30; “Santa Chiara” via Peucetia – via Aristosseno-via Viterbo Prefestivi 23 e 30 dicembre 2023, tariffa € 0,50 1° ora/frazione + € 1,00 dalla 2°ora/frazione, (via Peucetia) su n. 15 stalli blu “carico scarico”: orario dalle ore 07:00 alle ore 23:30 - Tariffa € 0,50 1° ora/frazione + € 1,00 dalla 2° ora/frazione; orario dalle ore 09:00 alle ore 23:30; area “Guadagni” area tra autosilo “Guadagni” e Chiesa S. Antonio - Prefestivi 23 e 30 dicembre 2023, tariffa per “tutti” € 0,50 1° ora + € 1,00 ore successive con orario dalle ore 07:00 alle ore 23:30; tariffa “per esenzione residenti” € 1.00/h con orario dalle ore 14:30 alle ore 23:30.