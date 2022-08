Da ottobre cambiano i calendari del porta a porta a Bari: rimodulazione per il conferimento dei rifiuti

Da lunedì 3 ottobre, i calendari di conferimento della raccolta differenziata del porta a porta nella città di Bari saranno modificati. Nel dettaglio, i giorni di conferimento della frazione indifferenziata passeranno da due a uno, mentre saranno rimodulati i giorni di conferimento della carta e del vetro. In questi giorni sono partite le operazioni di informazione dedicate ai cittadini.

Una riorganizzazione che Amiu Puglia potrà garantire anche grazie alla recente assunzione di 37 autisti di III livello che andranno a potenziare una serie di servizi, tra cui, appunto, anche la raccolta porta a porta Intanto, in vista dell’avvio – previsto ugualmente per il 3 ottobre - della raccolta porta a porta nelle zone del quartiere San Paolo non ancora servite, proseguono le operazioni di distribuzione ai residenti dei kit e dei materiali.

Per informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici start up di Amiu Puglia presenti sul territorio e così organizzati: via Fiume (Santo Spirito): lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 8 - 14; giovedì: 13.30 - 19.30; via Ricchioni (San Paolo): tutti i giorni: 8.30-13.30 e 14.30-19.30, (il servizio di front office per la sola estensione del porta a porta al San Paolo è disponibile tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30). Inoltre, è disponibile il numero verde Amiu Puglia 800011558, gratuito e raggiungibile anche da cellulare, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.