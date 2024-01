Continua il tempo stabile e l'inverno mite su Bari: le previsioni meteo della settimana

Sarà una settimana all'insegna del bel tempo su Bari. Gli esperti di 3BMeteo prevedono per domani, lunedì 29 gennaio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche addensamento nuvoloso potrebbe fare capolino fra martedì e mercoledì, ma non si presenterà il rischio pioggia. Le temperature minime oscilleranno dai 3 ai 6 gradi, le massime si attesteranno attorno ai 14 gradi.

Giovedì tornerà a splendere il sole sui cieli di Bari, nel fine settimana si prevedono ancora giornate poco nuvolose e accompagnate da temperature fra i 7 e i 16 gradi.