Maltempo su Bari: rischio pioggia fino a giovedì, nel week end cieli soleggiati

Le prossime 48 ore saranno segnate dalle condizioni climatiche instabili su Bari e provincia, con la pioggia che tornerà a fare capolino. Nel fine settimana, però, si prevedono miglioramenti e cieli soleggiati. Sono queste le indicazioni degli esperti di 3BMeteo per la settimana.

Una blanda circolazione di bassa pressione alimentata da venti freddi provenienti dai Balcani, sarà responsabile di nuove precipitazioni a carattere di rovescio su buona parte della regione tra mercoledì e giovedì - spiegano i meteorologi - Nel prossimo fine settimana invece, a causa della rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale, le condizioni meteorologiche tenderanno gradualmente a migliorare con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in lieve ulteriore calo fino a giovedì, in ripresa durante il fine settimana. Ventilazione ancora sostenuta dai quadranti orientali fino a venerdì, in graduale affievolimento nel fine settimana".

Sulla città di Bari, in particolare, si prevedono generali condizioni di variabilità con alternanza di schiarite ed annuvolamenti per le giornate di mercoledì e giovedì. "Saranno possibili brevi piovaschi nel pomeriggio - precisano gli esperti di 3BMeteo - Nel fine settimana il cielo si presenterà spesso soleggiato con occasionali annuvolamenti di passaggio, non in grado di recare precipitazioni. Le temperature saranno in calo fino a giovedì, con massime non oltre gli 11 gradi, in lieve aumento nel weekend con temperature fino a 13 gradi".