Un raccolta fondi dedicata alla cura della salute mentale, Bppb lancia il progetto "Tutti Matti per il Riso"

Al via da oggi 'Tutti Matti per il Riso', la nuova raccolta fondi promossa da Banca Popolare di Puglia e Basilicata in favore di Progetto Itaca Ets, fondazione nata con lo scopo di essere in aiuto delle persone con i disturbi della Salute Mentale e dei loro familiari.

A partire da oggi, 22 novembre, in quattro filiali Bppb, ad Altamura, Bari, Gravina e Taranto, sarà possibile effettuare una donazione minima di 8 euro, a fronte della quale ogni donatore riceverà in omaggio una confezione di riso della Solidarietà.

"Con questa nuova iniziativa vogliamo rinnovare il nostro impegno per il sociale - afferma Leonardo Patroni Griffi, Presidente Bppb - Insieme a Progetto Itaca vogliamo diffondere una corretta informazione per favorire la prevenzione e l’orientamento alla cura e sostenere le persone che soffrono di disturbi della Salute Mentale e le loro famiglie".

"Dopo la pandemia, si parla sempre di più dell’importanza di prendersi cura della propria Salute Mentale. Sono in particolare le generazioni più giovani a sentire la necessità di dare voce al proprio disagio, chiedendo supporto e risposte al mondo degli adulti. Tuttavia, sopravvivono ancora forti pregiudizi dettati da anni di una cattiva informazione - afferma Felicia Giagnotti, Presidente di Fondazione Progetto Itaca, da poco insignita della prestigiosa onorificenza di Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella - Per questo, siamo orgogliosi di proseguire il nostro impegno con il progetto Tutti Matti per il Riso insieme a Banca Popolare di Puglia e Basilicata, a cui va il nostro più grande ringraziamento per la generosità".

"Le persone con problemi di salute mentale e disabilità psicosociali sperimentano una ridotta aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale, per problemi di salute fisica - si legge in una nota di Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Lo stigma è un fattore determinante per la qualità dell’assistenza e per l’accesso ai servizi sanitari essenziali. Progetto Itaca ha la precipua missione di sensibilizzare la comunità per superare questo stigma e pregiudizio. Attraverso i suoi volontari sostiene le persone che soffrono di disturbi della Salute Mentale e le loro famiglie nel percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita. La Fondazione è una delle realtà di riferimento in Italia, con Direzione Generale a Milano e sedi in tutto il territorio nazionale, tra cui Bari e Lecce".