Scattare foto con lo smartphone per imparare a scuola il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio

RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, continua a investire sui giovani con il progetto di educazione ambientale RiciClick. Patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, è un contest fotografico attinente al tema “MI RIFIUTO!”, rivolto ai ragazzi delle scuole medie, che ha il duplice obiettivo di rivelare i trucchi per scattare bellissime foto con lo smartphone e insegnare loro a non disperdere nell’ambiente gli imballaggi usati d’acciaio, facendo una corretta raccolta differenziata. A conclusione dell’iniziativa, la giuria ha premiato come secondo classificato Claudio Geronimo Scardigno della II E dell’Istituto Comprensivo EL/7 Montello-Santomauro di Bari per la fotografia “Il cielo in un barattolo” e al terzo posto Sara Maggipinto della II F dell’Istituto Comprensivo Resta De Donato Giannini di Turi per la fotografia “Il mondo a colori”. RICREA premierà le classi con una gift card per l’acquisto di materiale didattico, mentre i giovani fotografi vincitori riceveranno un trofeo individuale con la riproduzione della propria foto su una lastra d’acciaio. I loro lavori e quelli selezionati dalla giuria con una menzione speciale saranno poi raccolti in una pubblicazione cartacea che verrà regalata alle loro classi. “RiciClick è un progetto molto importante, che ci aiuta a raccontare a bambini e ragazzi, grazie al prezioso supporto degli insegnanti, l'importanza della corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, come scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona. Per promuovere la cultura del riciclo è infatti fondamentale fare leva su di loro in quanto vero motore del cambiamento - commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA -. Attraverso questa iniziativa invitiamo gli alunni a utilizzare il proprio smartphone per realizzare scatti fotografici spiegando in modo efficace e divertente che l’acciaio è un metallo che si ricicla al 100% e all’infinito, per rinascere sotto nuove forme. Una vera risorsa se viene conferito correttamente nel contenitore per la raccolta dei metalli”.