La solitudine estiva di bambini e adolescenti, il Garante dei minori in Puglia: "In aumento le segnalazioni di emergenze"

"Si alzano in estate le temperature, con loro anche il livello d’allarme per bambini e adolescenti, che con la chiusura delle scuole e delle attività ricreative protette, spesso si ritrovano per lungo tempo abbandonati a loro stessi.Molti di loro vengono affidati alle cure di nonni che al tempo d’oggi possono ancora essere indaffarati e con poco tempo anche da dedicare ai nipotini.Con queste situazioni le insidie possono aumentare! In questo periodo dell’anno il problema della solitudine dei ragazzi spesso viene sottovalutato". Lo dichiara il Garante dei Minori in Puglia, Ludovico Abbaticchio.

"Solitudine e mancanza di controllo portano il minore a rinchiudersi in se stesso o a rifugiarsi dietro un pc, un tablet, o uno smartphone con il rischio di affacciarsi in aree che nascondono diverse insidie - sottolinea il Garante dei minori - Non a caso leggendo le statistiche di strutture qualificate nel settore luglio e agosto ad esempio sono i mesi in cui vengono segnalate maggiori emergenze che riguardano le persone di minore età.Tra queste emergenze sono presenti casi di abuso sessuale, di abuso psicologico e anche di scomparsa dei minori. È importante che i genitori e le strutture preposte all’accoglienza dei minori anche in fase ludica tengano presente questi rischi emergenziali che riguardano la solitudine del minore, dati che non possono essere sottovalutati e che in maniera corretta come Garante dei Minori in Puglia sento fortemente l’esigenza di comunicare al mondo degli adulti che ruotano intorno alla vita quotidiana del minore".

"C’è bisogno di una maggior attenzione e affiancamento al quotidiano dei nostri ragazzi in particolare in questo periodo estivo - conclude Abbaticchio - Cari genitori familiarizzate di più in questo periodo con i vostri figli, facendovi aiutare proprio da loro con il linguaggio e la terminologia dei social network, che conoscono meglio di noi, per avere elementi necessari per poter intervenire con maggior efficacia".