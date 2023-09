Murales colorati lungo le pareti: le opere di sei artisti donano nuova vita al sottopasso di via Mola

La bellezza e i colori dei murales dove prima c'era degrado. Così, grazie all'intervento di sei artisti e dell'associazione Retake, il sottopasso di via Emanuele Mola a Bari cambia volto.

L'intervento, partito nei giorni scorsi, ha visto impegnati gli artisti Daniela Sersale, Amalia Tucci, Silvio Paradiso, Giuseppe D’asta, Daniela Giarratana, Nadia Gelsomina, che hanno realizzato le proprie opere ispirandosi ai temi della mobilità, dell'ambiente, della sostenibilità, partecipando a un contest lanciato e finanziato da Toyota Italia (sponsor unico dell'intervento), da cui è nato appunto il progetto 'Aria a colori'. Per i murales, sono state utilizzate particolari vernici fotocatalitiche (note anche come 'mangiasmog' per la loro capacità di trasformare le sostanze inquinanti presenti nell'aria in residui non nocivi), antibatteri e antimuffe.

Al fianco degli street artist, i volontari di Retake, del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e della Casa della legalità, che hanno eseguito una serie di interventi per restituire decoro al sottopasso, ripristinando grate, reti, grondaie e ascensore, provvedendo anche alla pulizia di un altare votivo presente nella zona. Le attività sono state realizzate anche con la collaborazione di RFI e Amiu.