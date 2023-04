Stop per Pasqua ai cantieri sulla Statale 16 tra Polignano e Mola di Bari: si riprenderà dal 12 aprile

Sono stati rimossi temporaneamente, per le vacanze pasquali, i cantieri della riqualificazione della Statale 16 tra Mola di Bari e Polignano, come da cronoprogramma di Anas per evitare disagi agli automobilisti nelle prossime giornate di ponte.

Sarà garantita la circolazione su entrambe le corsie di marcia di ciascuna carreggiata. Gli interventi attivi rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi- Lecce, importante arteria di collegamento sulla quale Anas punta ad innalzare i livelli di sicurezza e comfort alla guida per gli elevati flussi di traffico giornalieri, nonché nei periodi di esodo turistico. Le attività riprenderanno mercoledì 12 aprile, con cantieri temporanei dal lunedì al venerdì e proseguiranno in massima parte fino a venerdì 16 giugno 2023, sospendendo le lavorazioni nei weekend e nei giorni festivi.