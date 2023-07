Un turismo delle radici che unisce tutti i pugliesi dal mondo: Molfetta presente!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un'estate 2023 "bollente", ma con la voglia di viaggiare e tornare a casa: sono i Pugliesi nel Mondo, ritornano a ripercorrere le proprie radici, un "boom" il "Turismo di ritorno". Arrivano principalmente dagli States, ma anche dal Canada, incontrato parenti, amici, diverse realtà di associazioni che valorizzano il territorio della Regione Puglia. A cena con una buona pizza, ma non solo, un brindisi per un gruppo abbastanza numeroso, all'interno della sala "obbligo" l' aria condizionata per respirare, in una pizzeria di Bari, vi erano italo- americani, Italo-canadesi, pugliesi arrivati da Triggiano, Mola di Bari, Bitritto, Valenzano, Bari e non poteva mancare Molfetta: una bel meeting di conoscenza tra le tante fantastiche esperienze vissute di ognuno dei presenti. Lunga la lista dei nomi, alcuni vivono a Las Vegas, altri a New York, Chicago, Toronto, cercano ogni anno, in estate di trascorrere le proprie vacanze in Puglia, c'è chi ha la valigia pronta per partire sempre! Molti di loro sono ex-docenti di scuole Italiane all'estero, l'ideatrice di questa serata è stata la professoressa Maria Iusco, pugliese emigrata a Chicago, dove insegna ancora, lingua italiana ai tanti suoi studenti negli States. L'Associazione Oll Muvi, affermati nel mondo come I Love Molfetta, riconosciuta nell'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, presente alla bella serata, chiede alla prof. Maria Iusco da quanto tempo e dove svolge la sua professione di insegnante della lingua italiana? La risposta: "Ciao a tutti, che bello "tornare a casa"! Insegno da ben 25 anni presso l’ University of Illinois, il mio corso di lingua italiana è uno dei più seguiti dagli studenti. Sono orgogliosa delle mie radici, faccio conoscere l'Italia, la Regione Puglia, la storia dell'emigrazione a Chicago, aggiungo che fino ad oggi, sono riuscita a portare oltre 450 studenti in Italia con dei viaggi "studio-vacanza" ben organizzati. Ogni anno cerco di organizzare un viaggio con gli studenti, la scelta ricade sempre sull'Italia è un paese bellissimo, stupenda è la mia Regione Puglia. La serata organizzata anche con l collaborazione dell' "amico di tutti" John Ferrara, vi erano diverse nazioni, rappresentate dai pugliesi emigrati, tutti con un unico cuore italiano: verde, bianco e rosso." "Con le serate così viene fuori la voglia di nuove connessioni, di mettersi in rete, insieme potremmo fare molto, il cibo, i monumenti, il mare pugliese, tante le attrazioni che gli americani o i numerosi turisti non conoscono ancora, noi non abbiamo mai smesso di valorizzare la nostra terra di origine: #tiportoinPuglia, Let's Go!" - queste sono state le parole di Roberto Pansini, ideatore del brand I Love Molfetta, persona di riferimento per le numerose comunità di emigrati molfettesi nel mondo. #pugliesinelmondo #turismodiritorno #turismodelleadici #takeyoutopuglia #puglia #brilliantpuglia #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #weareinpuglia