Ritornare in palestra dopo un lungo stop: i consigli per riprendere gli allenamenti

Dopo una lunga assenza dalle attività sportive ci saimo forse un po' appesantiti, vorremmo tanto riprendere ma non riusciamo neanche ad iscriverci ai corsi di fitness perchè la pigrizia ormai ha preso il sopravvento. Ma andare in palestra è il primo passo se vogliamo che uno dei maggiori buoni propositi che abbiamo messo in cima alla lista degli obbiettivi del nuovo anno si concretizzi: dobbiamo riprendere l'attività fisica, con intelligenza, costanza e regolarità.

L'allenamento sportivo, infatti, anche quello nella classica palestra, richiede impegno e perseveranza.

Ritornare in palestra: tutti i consigli

Qui di seguito, ecco per voi alcune linee guida per incitarvi a proseguire nel vostro intento di riprendere lo sport:

1) Allenamenti leggeri: soprattutto nella fase iniziale,dovete dare tempo ai vostri muscoli di abituarsi o riabituarsi alle routine. Riprendete gradualmente confidenza con pesi, esercizi e ripetizioni. Sono da evitare allenamenti lunghi. Non superate i 60-90 minuti.

2) Il vestiario: vi servono scarpe comode ed un vestiario a 'cipolla', composto da vari strati per spogliarvi quando sudate e per coprirvi quando vi fermerete. Ricordatevi che una sessione di allenamento di media intensità abbassa le difese immunitarie e vi espone a raffreddori e influenze. Prevenire con un buon abbigliamento è sempre meglio che curare.

3) L'idratazione: Tanta acqua, almeno fino a 2 litri e bevande a base di sali minerali.

4) Il riscaldamento: 5-10 minuti di riscaldamento rappresentano un processo fondamentale per fare attività fisica al meglio. Se eseguito con macchinari dedicati al cardio-fitness contribuisce ad irrorare i muscoli di sangue.

5) Massa vs dimagrimento: non basta solo la palestra, per mettere su massa o per perdere peso. La dieta ha un'importanza fondamentale: pari all'80% del lavoro. Per questo, seguite un piano alimentare adeguato al vostro obbiettivo.

6) Lo stretching: utilissimo per sciogliere i muscoli al termine dell'allenamento, per ridurre la tensione muscolare e migliorare la coordinazione.

7) I pasti prima e dopo l'allenamento: seguendo il vostro piano alimentare, è molto importante mangiare prima dell'allenamento, assumendo circa 1 ora prima, proteine e carboidrati a basso indice glicemico. Al termine dell'allenamento per reintegrare le energie spese è consigliato assumere carboidrati ad alto indice glicemico.