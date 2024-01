Scomparso da una settimana: ricerche in corso per un 56enne nel Barese

Di lui non si hanno più notizie da circa una settimana. Ricerche sono in corso, nel Barese, per ritrovare un uomo 56enne di Toritto, Mario Silletti.

La sua scomparsa è stata denunciata nei giorni dal fratello, con cui il 56enne vive, e che, allarmato dal fatto di non vederlo rientrare a casa, ha allertatto i carabinieri. L'uomo avrebbe visto l'ultima volta il 7 gennaio il 56enne, che gli avrebbe comunicato la volontà di raggiungere un'azienda agricola di Grumo Appula.

Le ricerche, che vedono impegnati anche volontari della Protezione civile e personale del Soccorso Alpino e Speleologico pugliese, hanno riguardato anche la zona della foresta di Mercadante.