Prende a morsi l'orecchio di un 45enne dopo lite per parcheggio: arrestato 38enne

Dapprima la discussione per un parcheggio, quindi l'aggressione con morsi ad un orecchio: è accaduto ad Andria, in piazza Catuma, dove un 38enne del luogo è stato arrestato per aggressione e lesioni personali ai danni di un 45enne di Corato.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, vi sarebbe stata inizialmente una lite per un posto auto nel centro storico andriese. La discussione, però, sarebbe rapidamente degenerata con il 38enne che avrebbe preso a morsi l'orecchio sinistro del 45enne. La vittima, soccorsa dal 118, ha riportato unna prognosi di u mese.