Donna aggredita in un'abitazione: colpita alla testa con un martello, fermato un uomo

Una donna di 41 anni è stata aggredita questa mattina in un'abitazione di Grumo, nel Barese. Per l'episodio, i carabinieri hanno fermato un 78enne, ritenuto presunto autore dell'aggressione.

Ai militari intervenuti sul posto, la donna ha riferito di essere stata aggredita e anche colpita alla testa con un martello. A scatenare il gesto, secondo prime ricostruzioni, potrebbe essere stato il rifiuto di un approccio intimo. Soccorsa, la donna è stata subito trasportata in ospedale a Bari, dove si trova attualmente, non in pericolo di vita.

Nell'abitazione, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della SIS - Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, che hanno proceduto al sequestro del martello e al repertamento di ogni possibile traccia utile all'esatta ricostruzione della dinamica. La posizione del presunto aggressore è attualmente al vaglio degli inquirenti.