Al Bano visita (a sorpresa) l'ospedale Covid in Fiera: "Sono presente dove c'è necessità"

Visita a sorpresa tra le stanze dell'ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari: il cantante Al Bano Carrisi. L'icona del cantautorato italiano è stato accompagnato tra i reparti dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e dal direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore. "Siccome siamo in piena terza guerra mondiale, io da buon soldato devo essere presente dove c'è necessità. E ci sono" ha detto ai presenti, mostrando la sua solidarietà ai pazienti.

"Non penso di risolvere le sorti della situazione - ha poi aggiunto - ma ce la metto tutta perché qualcosa di positivo possa lasciarla anche io, con la speranza che finisca presto per tutti". "Al Bano aveva cantato sotto l'albergo dove alloggiavano gli operatori sanitari, i nostri ragazzi che non tornavano a casa per non infettare le famiglie, perché lavoravano senza essere vaccinati, non lo dimenticate - ha ricordato il presidente Emiliano - Tutti questi ragazzi si sono immolati per salvare vite e Al Bano cantava per loro". "Grazie ad Al Bano per il suo grande cuore e la sua disponibilità" ha detto Migliore che è riuscito a strappare all’artista la promessa di tornare quando tutto sarà finito.

