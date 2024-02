Allerta meteo su Bari e provincia: domenica in arrivo raffiche di burrasca

La Protezione Civile della Puglia ha trasmesso un'allerta meteo gialla per forte vento sulla regione. Per Bari e provincia si prevedono raffiche dai quadranti occidentali con locali rinforzi di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta è valida dalle 11 dell'11 febbraio e per le successive 12-18 ore. Tutte le previsioni su 3BMeteo.com.