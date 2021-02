Arriva l'ondata di gelo sulla Puglia, allerta neve anche nel Barese

L'avviso della Protezione civile a partire dalla mezzanotte del 13 febbraio e per le successive 30-48 ore. Previste nevicate "in abbassamento fino a quote di pianura" su parte della regione. Allerta 'gialla' per la nostra zona

Arriva il gelo di San Valentino sulla Puglia. Due diverse allerte sono state diramate dalla Protezione civile regionale per le prossime ore.

La prima allerta, 'gialla', estesa a tutto il territorio regionale, è relativa a vento e rischio idrogeologico: in particolare, dalla mezzanotte del 13 febbraio e per le successive 36-48 ore, sono previste precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti: dal pomeriggio tendenti a forti nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca forte".

Ma nella nostra regione sono previste anche nevicate. La seconda allerta, infatti, riguarda il rischio neve. Si tratta di un'allerta 'arancione' per le aree del Foggiano e del nord della Puglia, ma anche per la Puglia centrale bradanica (che comprende il territorio dell'Altra Murgia), e 'gialla' per le altre zone della regione, compresa la Puglia centrale Adriatica (e quindi gran parte della provincia di Bari). Questa seconda allerta prevede, dalla mezzanotte di sabato 13 febbraio e per le successive 30-48 ore, nevicate "al di sopra dei 200-400m, in abbassamento fino a quote di pianura, su Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi".

(Foto di repertorio: una nevicata negli anni scorsi a Bari)