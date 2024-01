Intrusi entrano di notte nella sede dell'Anagrafe di Carbonara a Bari: rinvenuti uffici in disordine

Ignoti hanno fatto irruzione, la notte scorsa, all'interno degli uffici dell'Anagrafe del Municipio 4 a Carbonara, in via Geremia D'Erasmo. A scoprire l'indesiderata 'visita' sono stati i dipendenti della sede quando, questa mattina, si sono recati al lavoro, trovando gli uffici in totale disordine.

L'episodio è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto. Non è ancora chiaro come gli 'intrusi' siano entrati negli uffici: non sono stati riscontrati, infatti, segni di effrazione. In queste ore si sta cercando di capire se qualcosa sia stato portato via. Al momento non risulterebbero danni di alcun genere a strutture e attrezzature.