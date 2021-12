Capodanno, aperture straordinarie dei Park and Ride nella serata del 31 dicembre

I Park & Ride aprono in via straordinaria nella nottata di Capodanno. In vista del maxi evento al Teatro Petruzzelli di Bari, l'amministrazione con l'Amtab ha previsto che l'area di sosta in largo 2 Giugno sarà attiva dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 3 del primo gennaio. Il servizio sarà espletato con la consueta formula del Park & Ride. Per la Navetta “C”, invece, i mezzi espleteranno il servizio dalle ore 20:45 del 31 dicembre (prima partenza) alle ore 02:30 del primo gennaio (ultima partenza).