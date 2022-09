Colla per 'identificare' la casa: s'intrufola per rubare gioielli e Rolex, arrestato 34enne

Un 34enne di origini georgiane è stato arrestato dalla Polizia a Bitonto poiché accusato di aver rubato gioielli in oro e alcuni orologi, tra cui un Rolex, in un appartamento della cittadina barese. L'episodio risale allo scorso giugno.

Secondo gli inquirenti, l'uomo, dopo alcuni 'sopralluoghi', avrebbe contrassengnato con della colla i battenti della porta di ingresso del luogo in cui si sarebbe recato per effettuare il colpo. Una modalità operativa che avrebbe consentito di risalire al 34enne. Nella sua abitazione, dopo una perquisizione, è stato rinvenuto e sequestrato il materiale utilizzato per commettere i furti: tra questi anche indumenti, un monopattino elettrico ed uno zaino contenente attrezzi atti allo scasso (numerose chiavi adulterine per porte blindate e tubetti di colla).

Il Gip del Tribunale di Bari ha così emesso il provvedimento restrittivo, contestando anche l’aggravante di aver commesso il fatto mentre l’indagato era ammesso alla misura alternativa dell’obbligo di firma. Dopo l'arresto, il 34enne è stato condotto nel carcere di Bari.