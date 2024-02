Centro per l'autismo a Monopoli, via libera dell'Asl per l'idoneità della struttura: "Apertura vicina"

“È arrivato l’ok degli ispettori della Asl Bari sull’idoneità della struttura di contrada San Bartolomeo a Monopoli che ospiterà il centro da per l’assistenza ai pazienti affetti dal disturbo dello spettro autistico. Le ispezioni hanno riguardato gli aspetti strutturali e tecnologici e questo semaforo verde era l’ultimo step per giungere all’autorizzazione delle attività". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Con, Stefano Lacatena.

"Un passaggio essenziale che ci conduce verso l’apertura di un centro che sarà un riferimento nell’assistenza ai bambini affetti da spettro autistico e alle loro famiglie - conclude Lacatena - Una realtà d’eccellenza a servizio di tutta la Puglia".