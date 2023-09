Assalto sventato a furgone portavalori: due in manette per la tentata rapina in via Buozzi

Sono un 52enne e un 42enne gli uomini arrestati in flagranza nella mattinata di ieri, lunedì 25 settembre, dagli agenti della Squadra mobile di Bari, che hanno sventato un assalto a un furgone portavalori in via Buozzi, nei pressi della filiale Unicredit. I due sono accusati, in concorso tra loro, di rapina aggravata.

Nel corso della mattinata, un equipaggio della sezione 'contrasto al Crimine diffuso' della Squadra Mobile, in transito in via Bruno Buozzia Bari, ha notato nei pressi della filiale della Unicredit Banca, due uomini, a bordo di un ciclomotore Honda SH nero, vestiti con giubbotti muniti di cappuccio, con atteggiamenti sospetti, che cercavano di occultarsi il volto, coprendoselo con degli scaldacollo, in attesa, presumibilmente, del momento giusto per agire.

Difatti, appena giunto sul posto un furgone portavalori dell'Istituto di Vigilanza “Ivri-Sicuritalia”, che ha parcheggiato all’interno della piazzola di ingresso dell’Istituto di Credito, i due hanno atteso che i vigilantes prelevassero dall’interno della banca i sacchi contenenti denaro e, a velocità sostenuta, si sono avvicinati, sono scesi dalla moto e, pistole alla mano, le hanno puntate alla testa delle Guardie Giurate, intimando loro di consegnare i plichi con all’interno contanti per oltre 350 mila euro.

La scena, come detto, è stata tenuta sotto controllo, in tutte le sue fasi, da un equipaggio dei “Falchi” della Squadra Mobile, che, immediatamente, è intervenuto bloccando uno dei due rapinatori sul posto nonché, dopo un breve inseguimento appiedato, anche il secondo sospettato. Entrambi sono disarmati e le armi, risultate poi essere due pistole giocattolo prive di tappo rosso, sono state sequestrate assieme ad ulteriori oggetti in uso agli arrestati e utilizzati per il classico travisamento, funzionale al compimento della rapina.

Nella tasca dei pantaloni di uno degli arrestati, inoltre, è stata rinvenuta una chiave di una Fiat 500, poi trovata parcheggiata in questa zona industriale, risultata di proprietà di uno degli arrestati e al cui interno veniva sequestrato altro materiale di interesse, tra cui un’altra pistola giocattolo priva di tappo rosso, arnesi atti allo scasso, due cellulari, ricetrasmittenti, cappellini con visiera e una parrucca. Ai due viene contestata anche la ricettazione del ciclomotore, risultato rubato qualche giorno prima, nonché il reato di resistenza a pubblico ufficiale.