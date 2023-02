Furgone avvolto dalle fiamme in Tangenziale a Bari, il racconto del conducente: "Veicolo impazzito, evitato il peggio"

"Poteva accadere una sciagura, il mezzo non rispondeva più ai comandi, ho messo in salvo la mia vita e sono riuscito a non entrare nel distributore di benzina urtando il guardrail più volte nel tentativo di frenare la corsa impazzita": è il racconto di Luca, autotrasportatore foggiano, titolare della 'Dgmontaggi' che stamane ha vissuto una brutta avventura dopo che il suo furgone ha preso improvvisamente fuoco nel tratto poco dopo le curve di Palese sulla Statale 16.

L'episodio si è verificato poco dopo le 9: il mezzo è stato avvolto dalle fiamme in pochissimo tempo e la prontezza dell'autotrasportatore ha evitato che potessero esserci conseguenze peggiori. Non vi sono stati, infatti, feriti. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale. Pesanti le conseguenze sul traffico in Tangenziale, tornato alla normalità dopo diversi minuti.

L'uomo si reca ogni mattina a Modugno per il carico dei mobili: "Purtroppo ho perso tutto" ha raccontato, aggiungendo di aver "cercato con il mezzo già in fiamme di salvaguardare le vite altrui evitando una catastrofe".

