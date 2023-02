Furgone in fiamme sulla Tangenziale di Bari: traffico e rallentamenti in direzione sud

Traffico e rallentamenti, questa mattina, sulla Statale 16 a Bari, poco dopo i curvoni di Palese, a causa di un furgone in fiamme in direzione sud. L'episodio si è verificato attorno alle 9.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e la Polizia Stradale per i rilievi e la viabilità. Non si segnalano al momento feriti