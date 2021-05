Auto vandalizzate nel quartiere Umbertino di Bari, ancora un episodio: "Almeno 4 vetture danneggiate nell'ultima settimana"

/ Via Montenegro

Un'auto parcheggiata con un vetro posteriore sfondato, probabilmente con una mazza o una pietra: è lo spettacolo scoperto da alcuni cittadini in via Montenegro, nel quartiere Umbertino. La segnalazione è finita sulla pagina facebook del locale comitato di quartiere, nel quale si denuncia l'ennesimo atto vandalico nella zona.

"Sono almeno quattro - spiega a BariToday Mauro Gargano, presidente del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina - gli episodi scoperti nell'ultima settimana e riportati nel nostro gruppo. Possiamo proprio dire che non c'è pace per gli abitanti di questo martoriato quartiere". Nei giorni scorsi i cittadini hanno segnalato più volte schiamazzi e caos serale, nonostante il limite delle 23 dovuto al coprifuoco anti Covid, con centinaia di giovanissimi assembrati per strada.