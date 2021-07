Salvato Barbagianni sulla sp 217, intervento della polizia locale di Noicattaro: "Importante la segnalazione dei cittadini"

Esemplare di Barbagianni ritrovato sulla Provinciale 217 dalla polizia locale di Noicattaro. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni relative al volatile appartenente a una specie protetta. Dopo l'intervento e la messa in sicurezza del Barbagianni, è stato notato come questo fosse sprovvisto di anello identificativo. Era inoltre "apparentemente stordito e impaurito", come spiegano, ma cosciente. Grazie all'associazione 'Il guardino della Natura' l'animale è stato trasportato all'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto per essere curato.

“Grazie alle segnalazioni dei cittadini siamo riusciti a salvare un esemplare raro di barbagianni e garantirgli le cure di cui aveva necessità - dichiara il comandante della Polizia Locale, Gregorio Filograno - la tutela degli animali rientra da sempre tra le nostre azioni primarie insieme alla sicurezza del territorio”.