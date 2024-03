A bordo del furgone con il carico di droga: ventisei chili di hashish nascosti in un doppiofondo, arrestato 25enne

Viaggiava a bordo di un furgone trasportando un grosso carico di droga: ventisei chili di hashish, nascosti in un doppiofondo creato nel pianale del mezzo. Fermato dalla polizia per un controllo, il giovane, un 25enne albanese, è stato arrestato.

Come riporta Lecceprima, il 25enne è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile di Lecce, impegnati in mirati servizi, mentre si trovava a bordo del veicolo in una località barese. L'atteggiamento nervoso del giovane ha indotto gli agenti che hanno voluto approfondire la perquisizione personale, estendendola anche al mezzo con l’ausilio delle unità cinofile. E' stato così individuato il doppiofondo, apribile attraverso apposito congegno dotato di pulsantiera nascosta, all’interno del quale sono stati rinvenuti panetti di hashish per il peso complessivo di 26 chilogrammi, oltre a circa 17 grammi di marijuana e circa 8 di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.