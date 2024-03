Scorte alimentari quasi esaurite, l'appello dalla parrocchia di San Sabino: "Aiutateci a sostenere chi ha bisogno"

"Le nostre scorte alimentari scarseggiano e abbiamo veramente poco e niente da offrire a chi viene da noi a chiedere aiuto". L'appello arriva via social dalla parrocchia di San Sabino di Bari. Le foto che accompagnato la richiesta di aiuto mostrano gli scaffali quasi vuoti della Caritas parrocchiale: "La situazione - si legge nel messaggio - sta diventando insostenibile". Di qui la decisione di lanciare un appello rivolto a chiunque possa voler donare qualcosa, che si tratti di beni alimentari a lunga conservazione o di prodotti per l'igiene personale e della casa.

"È duro accettare di non poter offrire molto alle "nostre" famiglie che sono sempre più numerose - prosegue l'appello - Se poi pensassimo che rischiano di non poter organizzare neanche il pranzo di Pasqua, sarebbe un vero e proprio cazzotto nello stomaco! Con questo appello abbiamo deciso di farci portavoce di tanti fratelli nel bisogno".

Il messaggio si conclude con le indicazioni per chi voglia donare: "Saremo pronti ad accogliere quello che vorrai donare tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00 direttamente in parrocchia (viale Caduti del 28 Luglio 1943, Bari - zona spiaggia Pane e Pomodoro). Grazie per ciò che potrai fare anche solo condividendo questo nostro grido di speranza".