'Bari seconda squadra del Napoli', Decaro replica a De Laurentiis: "Parole offensive, deve scusarsi con la città"

"Trovo le parole di Aurelio De Laurentiis, che definisce il Bari come una seconda squadra del Napoli, offensive nei confronti dell’intera comunità di tifosi baresi. Con tutto il dovuto rispetto per il Napoli, non siamo la seconda squadra di nessuno". Lo dichiara il sindaco Decaro in un infuocato post facebook di replica alle affermazioni rilasciate in conferenza stampa da Aurelio De Laurentiis, patron di Bari e Napoli.

"Tra i doveri di chi detiene il titolo sportivo non c’è solo quello di mantenere in ordine i conti - sottolinea il primo cittadino barese - C’è quello, forse più importante, di rappresentare i colori di una intera città, di portare rispetto a chi ogni settimana paga il biglietto, sostiene lunghi viaggi per le trasferte o anche semplicemente soffre e gioisce davanti alla tv".

"Abbiamo una storia e una dignità che non possono essere vilipese in questo modo - conclude Decaro nel post sulla sua pagina facebook - Da primo cittadino e da tifoso, chiedo ad Aurelio De Laurentiis di scusarsi al più presto con tutti i baresi per questa uscita a dir poco infelice, che ferisce la nostra passione e la nostra identità".

Interviene nella polemica anche l'assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, che scrive sulla sua pagina facebook: "Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sono inopportune, di cattivo gusto e mancano di rispetto all'intera tifoseria barese. Ho dovuto ascoltare e riascoltare quanto ha dichiarato per metabolizzare i concetti espressi dal presidente del Napoli perché ero incredulo, non riuscivo a credere alle mie orecchie".

"Non si possono accettare comportamenti del genere né i toni utilizzati, tanto più se rivolti alla settima tifoseria d'Italia - rimarca Petruzzelli - Ciò che mi auguro ora è che De Laurentiis ammetta l'errore e chieda scusa all'intera città e ai suoi tifosi".