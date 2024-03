Aggressione in centro a Bari: uomo accoltellato in piazza Umberto

Aggressione questa mattina in piazza Umberto a Bari. Un uomo di circa 50 anni, secondo quanto si apprende, è stato ferite a coltellate.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto e risalire al responsabile, riuscito a dileguarsi. La vittima, di nazionalità italiana (come si presume anche l'aggressore), è stata soccorsa dagli operatori del 118: le ferite riportate sarebbero lievi e non sarebbe in pericolo di vita.