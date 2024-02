'Bosco della memoria' in via Caldarola: avanti con le piantumazioni per l'area dedicata alle vittime del Covid

Sono ripartiti da alcuni giorni i lavori di piantumazione per il futuro 'bosco della memoria', dedicato alle vittime del Covid, che prenderà forma nelle aree verdi laterali di via Caldarola. A renderlo noto è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

Le prime 200 piante di pino, frassino, leccio e prunus - spiega Leonetti - sono state posizionate. In tutto sono previste circa 800 piante. "Questo intervento, in perfetta sinergia con l’impegno politico preso cinque anni fa in materia di politica green del Municipio 1 e della città di Bari, ripaga il grosso sforzo fatto dall’amministrazione Decaro in tal senso".

Sempre in via Caldarola, nel fascione centrale della strada, è prevista inoltre la pista ciclabile realizzata in ambito Pirp, "oramai in uno stato avanzato di progettazione, che garantirà una mobilità sostenibile su un’arteria così importante del quartiere Japigia".