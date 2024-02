L'omicidio di Benedetto Petrone a Bari: nuovi indagati a 47 anni di distanza

La Procura di Bari ha iscritto alcune persone nel registro degli indagati per la morte di Benedetto Petrone, il 18enne operaio comunista ucciso a Bari il 28 novembre 1977 nel corso di un'azione da parte di alcuni militanti fascisti. Lo riporta l'Ansa.

Al momento non si sa l'identità né il numero degli indagati. Nel luglio scorso il gip Angelo Salerno aveva risposto nuove indagini sul caso respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, per prescrizione, dell'inchiesta aperta nel 2017 a carico di ignoti. Per l'omicidio di Benedetto Petrone fu condannato Giuseppe Piccolo inizialmente a una pena di 22 anni di reclusione comminata dalla Corte d'Assise di Bari, ridotta in appello a 16 anni nel 1982. L'uomo, due anni dopo la sentenza di secondo grado, morì suicida in carcere.