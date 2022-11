Bici rubata in vendita online, all'appuntamento per la consegna si presenta la Polizia locale: due denunce

La bici elettrica rubata finisce in vendita su una piattaforma online, ma i proprietari se ne accorgono e fissano un appuntamento per recuperarla, in cambio di una somma di 700 euro. Allo stesso tempo, però, allertano una pattuglia della Polizia locale, raccontando l'accaduto e mostrando la denuncia di furto.

E' accaduto nel pomeriggio di sabato, 19 novembre, a Bari. Gli accertamenti di polizia giudiziaria condotti nell'immediato hanno confermato che il mezzo a due ruote che compariva nell'annuncio su un sito per la vendita di merce usata corrispondeva effettivamente alla bici oggetto di furto. Così, all'appuntamento concordato in via Crispi, nei pressi del sottovia del cimitero, si sono presentati anche agenti della Polizia locale in abiti civili, che hanno fermato un primo soggetto, un 57enne italiano senza fissa dimora. Il numero di telaio della bici elettrica (pur modificata in alcuni elementi per impedirne l'identificazione) è risultato corrispondente a quello del mezzo rubato. Così l'uomo è stato condotto presso gli uffici della Polizia locale e deferito in stato di libertà per riciclaggio: secondo quanto emerso, infatti, la bici sarebbe stata precedentemente acquistata da un altro soggetto per poi essere rivenduta.

La bici è stata restituita al proprietario, mentre le indagini sono proseguite per risalire al soggetto che aveva precedentemente venduto il mezzo. E' stato così individuato un altro uomo, cittadino italiano di 47 anni, il quale, ammettendo le proprie responsabilità, avrebbe riferito, senza un valido titolo di acquisto, di aver comprato e poi rivenduto la bici elettrica alla somma di 500 euro. E' stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione. Entrambi i soggetti sono risultati noti alle forze dell'ordine, con alcuni precedenti anche specifici.