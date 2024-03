Assalto al bus del Bitonto dopo la gara in trasferta: calciatori aggrediti

"L’US Bitonto Calcio condanna fortemente la vile aggressione subìta ieri sera al rientro da Rotonda. Alcuni facinorosi, incappucciati, hanno preso d’assalto il pullman della squadra, provocando paura e terrore nei tesserati neroverdi". Così, in una nota, la società denuncia e stigmatizza l'episodio, avvenuto nella serata di domenica. In particolare, secondo quanto riporta l'Ansa, l'aggressione sarebbe avvenuta nella città barese, al ritorno dalla trasferta nel Potentino, persa dal Bitonto 3 a 0 contro il Rotonda. I giocatori sarebbero stati strattonati e colpiti con schiaffi. Secondo quanto riferito, nessuno degli atleti avrebbe fatto ricorso alle cure mediche, ma tutti sono rimasti sotto choc per l'accaduto. "Questo è un atto che impone profonde riflessioni", ha commentato il presidente del Bitonto, Antonello Orlino.