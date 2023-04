Tragico schianto sulla provinciale 231, lutto cittadino a Bitonto per i funerali delle quattro vittime

Lutto cittadino, oggi a Bitonto, per i funerali delle quattro giovani vittime del terribile incidente avvenuto martedì sera sulla provinciale 231. nel pomeriggio, alle ore 16, nella Basilica dei Santi Medici, saranno celebrate le esequie funebri. Durante la cerimonia religiosa sarà esposto il Gonfalone della città listato a lutto.

In segno di vicinanza alle famiglie così duramente colpite, alle ore 12 in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di Bitonto sarà osservato un momento di silenzio e di raccoglimento. Decisa anche la sospensione di tutte le attività culturali e ricreative programmate (sarà, tra gli altri, rinviato a nuova data lo spettacolo Flowing di ResExtensa in programma al teatro Traetta), mentre saranno esposte a mezz’asta le bandiere su tutti gli edifici pubblici.

"Sono stati giorni terribili per la nostra comunità: l'incidente avvenuto nella serata di martedì scorso ha turbato e commosso tutti noi. In questo momento di profondo strazio, possiamo solamente provare ad unirci al dolore provato dalle famiglie delle giovani vittime, figli e figlie della nostra amata terra", commenta il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci.

Dall'amministrazione comunale è giunto l'invito, rivolto a "cittadini, organizzazioni produttive e sindacali, associazioni e scuole di ogni ordine e grado", a "esprimere, nelle forme che riterranno più consone e opportune, la partecipazione al dolore che ha colpito le famiglie Fallacara, Natale, Ricci e Viesti".